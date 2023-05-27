Вагнеровцы начали покидать свои позиции в Бахмуте, - разведка Британии
Наемники ЧВК Вагнера покинули часть своих позиций в Бахмуте Донецкой области и передали их подразделениям регулярной армии РФ
Об этом пишет минобороны Британии в twitter.
Британская военная разведка предполагает, что силы ЧВК Вагнера начали отступать с части своих позиций вокруг Бахмута.
Так, 25 мая основатель ЧВ Вагнера Евгений Пригожин заявил, что наемники начали выходить из города Донецкой области и начали передавать позиции подразделениям регулярной российской армии. По его словам, процесс продлится до 1 июня.
Британские аналитики добавили, что ротацию войск РФ подтвердили в Минобороны Украины. Также они предполагают, что 24 мая в Бахмут вошли группировки "ДНР" для начала разминирования.
В то же время, части 31-й бригады воздушно-десантных войск РФ, вероятно, перебрасывают из района Сватово-Креминная для усиления флангов Бахмута. Это происходит на фоне того, как украинские силы заняли 20 км на флангах вблизи города.
"Ротация наемников Вагнера будет продолжаться контролируемыми этапами, чтобы предотвратить обвал в очагах вокруг Бахмута. Несмотря на продолжающуюся вражду Пригожина с минобороны России, ЧВК Вагнера, вероятно, будут использованы для дальнейших наступательных операций на Донбассе после восстановления сил", - подытожили в британской разведке.
- 27 мая Институт изучения войны констатировал, что украинские военные фактически перехватили инициативу в боях вокруг Бахмута .
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