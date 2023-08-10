Вагнеровцы могут вернутся из Беларуси в РФ: в ISW назвали причину

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ранее неназванный источник в правительстве РФ заявил, что ЧВК Вагнера проводит свой первый этап вывода из Беларуси путем опрокидывания групп численностью от 500 до 600 человек в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области, а второй этап начнется после 13 августа.

Вероятно, наемники Вагнера могут покинуть Беларусь, потому что Александр Лукашенко отказался их финансировать, когда он обнаружил, что РФ не будет компенсировать заработную плату, как он, очевидно, ожидал. При этом небольшая группа инструкторов Вагнера останется в Беларуси для обучения белорусских сил.

Пока аналитики ISW не наблюдали визуальных свидетельств ухода сил Вагнера из Беларуси. Источник заявил, что боевики, которые не были переброшены в Ливию, 6 августа "срочно" ушли в отпуск в Россию с обязанностью поддерживать связь, поскольку в любой момент могут поступить новые приказы.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. Впоследствии сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.