Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Вагнеровцы могут вернутся из Беларуси в РФ: в ISW назвали причину

Вагнеровцы могут вернутся из Беларуси в РФ: в ISW назвали причину

10 августа, 2023 четверг
05:59
Война с Россией

Вероятное начало ухода боевиков ЧВК Вагнера из Белоруссии обратно в РФ говорит о том, что ряд договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным после вооруженного бунта был нарушен.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ранее неназванный источник в правительстве РФ заявил, что ЧВК Вагнера проводит свой первый этап вывода из Беларуси путем опрокидывания групп численностью от 500 до 600 человек в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области, а второй этап начнется после 13 августа.

Вероятно, наемники Вагнера могут покинуть Беларусь, потому что Александр Лукашенко отказался их финансировать, когда он обнаружил, что РФ не будет компенсировать заработную плату, как он, очевидно, ожидал. При этом небольшая группа инструкторов Вагнера останется в Беларуси для обучения белорусских сил.

Пока аналитики ISW не наблюдали визуальных свидетельств ухода сил Вагнера из Беларуси. Источник заявил, что боевики, которые не были переброшены в Ливию, 6 августа "срочно" ушли в отпуск в Россию с обязанностью поддерживать связь, поскольку в любой момент могут поступить новые приказы.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. Впоследствии сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.

Белорусь
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Читайте также:
вибух на оптико-механічному заводі
9 августа, 2023 среда
Под Москвой раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе: по меньшей мере 60 пострадавших
Європейська Солідарність
7 августа, 2023 понедельник
"Слуги" проталкивают в повестку дня законопроект об изъятии земли и недвижимости без суда, - Павленко
9 августа, 2023 среда
Майор запаса НГУ: На Купянском направлении враг сосредоточил 1000 танков и пытается прорвать оборону
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
10 августа
06:49
Снят по истории жизни главной героини: вышел трейлер украинского фильма "Я, Нина"
06:24
Ким Чен Ын
Лидер КНДР призвал армию держать силы готовыми к бою
06:16
Недалеко от оккупированного Севастополя были слышны взрывы: минобороны РФ говорит об атаке БПЛА
05:40
Обновлено
В Москве раздавались взрывы и возник пожар: власти сообщают об атаке дронами
04:50
Украина открыта для переговоров, но Путин не отказывается от имперских амбиций, - госдеп США
04:21
В Киевской области работала ПВО, была угроза атаки дронами на западе Украины
03:44
В Эквадоре убили кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио
03:16
Шторм в Норвегии разрушил дамбу на самой большой реке страны: эвакуированы тысячи человек
02:20
Президент США подписал указ об ограничении технологических инвестиций в Китай
01:52
Взорвавшийся под Москвой завод участвовал в разработке новейшего бомбардировщика, – росСМИ
01:24
"Славия" – "Днепр-1": где и когда смотреть матч квалификации Лиги Европы
01:11
ВАКС на 2 месяца продлил меру пресечения Коболеву
00:56
В Турции Украину и РФ призвали немедленно начать переговоры
00:32
Правительство утвердило размеры ежемесячных доплат защитникам на время войны
00:28
Канада ввела новые санкции против Беларуси к годовщине псевдовыборов Лукашенко
00:08
В прошлом году в РФ произошло рекордное количество взрывов за последнее десятилетие, – СМИ
2023, среда
9 августа
23:45
Обновлено
Лига чемпионов: результаты и расписание всех матчей 3-го раунда квалификации
23:29
Трагически погиб 18-летний украинский боксер. 12 августа он должен был дебютировать на профессиональном уровне
23:26
шпиён
В Германии арестовали военного Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
23:08
Боролись за жизнь 10 дней: умерла 16-летняя херсонка, ранена в результате обстрела окупантов
23:02
Россия объявила в розыск эксминистра обороны Загороднюка и двух генералов ВСУ
22:33
Зеленский подписал закон о цифровизации работы ОСББ
22:21
Обновлено
Под Москвой раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе: по меньшей мере 60 пострадавших
22:10
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 августа
21:53
Лукашенко
Белавиа и Минский завод гражданской авиации: США расширили санкции против режима Беларуси в третью годовщину фальсификации президентских выборов
21:45
Эксклюзив
Николай Маломуж
Профессиональные кадры и создание экономических предпосылок: Маломуж рассказал, как преодолеть коррупцию в военной сфере
21:37
Обновлено
Россияне ударили по Запорожью: погибли 2 человека, еще одного удалось реанимировать
21:18
"Прямой" заявляет, что "власть хочет отобрать телеканал"
20:53
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ и выйти в Купянск. Колонка Сергея Згурца
20:20
Роналду вывел "Аль-Наср" в финал арабской Лиги чемпионов
20:13
Нардеп Гунько, разоблаченный на взятке в $85 тыс., был взят под стражу с альтернативой залога
20:06
OPINION
Старые сине-желтые грабли
20:03
Раздача всем украинцам 9,5 тыс. грн: сетью распространяется новая мошенническая схема
19:59
Эксклюзив
Большинство военнообязанных отслужат в ВСУ, мы не пройдем весь путь в том составе, в котором началась война, - капитан Прозапас
19:34
Польша дополнительно отправит на границу с Беларусью вдвое больше военных, чем планировала
19:16
Обновлено
Украина получит два ЗРК Patriot от Германии
19:13
Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ неподалеку от Синьковки и Ивановки на Харьковщине
19:00
Обзор
Победные новости 532 дня войны: вблизи Москвы раздался мощный взрыв, а Украина получит еще 30 танков Leopard-1
18:22
Власти Белгородщины заявили о гибели россиянина от якобы обстрела со стороны Украины
18:00
OPINION
Влияет ли на национальную идентичность "привыкания" к маркёрам советской оккупации?
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV