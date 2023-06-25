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Вагнеровцы могут напасть на Украину из Беларуси, - экс-глава британского генштаба Даннатт

25 июня, 2023 воскресенье
16:04
Война с Россией Евгений Пригожин

Генерал и экс-глава генштаба Великобритании Ричард Даннатт считает, что Евгений Пригожин и ЧВК Вагнера могут напасть на Украину из Беларуси

Об этом пишет SkyNews .

"Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает определенную обеспокоенность", - сказал военный.

Даннатт отмечает, что если Пригожин смог сохранить возле себя "эффективную боевую силу", то он может представлять угрозу для Украины, поскольку может применить эту силу для попыток снова захватить Киев.

"Последствия произошедшего вчера (мятеж Пригожина, - ред.) будут ощутимы еще долго", - сказал генерал.

Несмотря на это, он отметил, что российская армия значительно ослабела вследствие произошедшего мятежа.

"Российские военные... явно находятся в некотором беспорядке", - добавил Даннатт.

  • В пятницу, 23 июня, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. В конце концов, Пригожин и власти России достигли перемирия, правительство РФ объявило, что владелец ЧВК Вагнера будет выполнять задачи в Беларуси. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.
Вагнергейт
Великобритания
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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