Об этом пишет SkyNews .

"Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает определенную обеспокоенность", - сказал военный.

Даннатт отмечает, что если Пригожин смог сохранить возле себя "эффективную боевую силу", то он может представлять угрозу для Украины, поскольку может применить эту силу для попыток снова захватить Киев.

"Последствия произошедшего вчера (мятеж Пригожина, - ред.) будут ощутимы еще долго", - сказал генерал.

Несмотря на это, он отметил, что российская армия значительно ослабела вследствие произошедшего мятежа.

"Российские военные... явно находятся в некотором беспорядке", - добавил Даннатт.