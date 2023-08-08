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Вагнеровцы могут готовить провокации против стран НАТО под чужим флагом, - генерал-майор СБУ Ягун

8 августа, 2023 вторник
15:28
Война с Россией ЧВК Вагнера

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун убежден, что вагнеровцы, вероятно, готовятся к провокациям против стран НАТО с территории Беларуси

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я считаю, что вагнеровцы попытаются осуществить провокации на территории одной из стран НАТО. Это могут быть Польша, Латвия и Литва. Они, вероятно, готовят провокации под чужим флагом. Таким образом вагнеровцы могут спровоцировать на действия все НАТО или отдельные страны. Затем посмотреть на реакцию НАТО", - объяснил Ягун.

Генерал-майор СБУ считает, что Путин может проверять НАТО на готовность к более решительным действиям

"Если реакция на провокации вагнеровцев будет мгновенной и адекватной, то на этом вопрос будет закрыт. Однако если в Альянсе будут размышлять и вести дебаты о том, как отвечать, то это спровоцирует Путина на более агрессивные действия. Он увидит в очередной раз, что в НАТО не готовы к прямому противостоянию против РФ", – добавил он.

Граница Польши и Беларуси: что известно

23 февраля Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.

В июне на границе Польши с Беларусью под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе двое офицеров. Пока неизвестно, кто именно обстрелял автомобиль. 16 июня польские пограничники назвали обстрел автомобиля на границе эскалацией ситуации.

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь. 27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

В начале июля Польша усилила границу с Беларусью полтысячей полицейских. 8 июля сообщалось о направлении на границу дополнительной силы, среди которой более 1000 военных и около 200 единиц военной техники.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

27 июля сообщалось , что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.

29 июля стало известно , что Польша вместе с Литвой могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ЧВК Вагнера.

Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило , что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи якобы во время учений.

Об инциденте сообщили НАТО. Также в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

В то же время министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" написала, что вертолеты Беларуси могли сделать это случайно, ведь они охраняли самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, находившегося в резиденции "Выскули" в 7,5 км от границы.

В Пентагоне прокомментировали нарушения: подчеркнули, что они "очень серьезно относятся к безопасности стран НАТО".

4 августа посольство Польши в Минске передало Министерству иностранных дел Беларуси информацию, подтверждающую факт нарушения воздушного пространства двумя белорусскими военными вертолетами.

Россия
Польша
Белорусь
Латвия
Владимир Путин
Александр Лукашенко
російська армія
Литва
НАТО
Вагнергейт
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