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Вагнеровцы имитируют прибытие на границу с Польшей, чтобы растянуть польские войска, - Центр нацсопротивления

10 августа, 2023 четверг
20:49
Война с Россией

Террористы из ЧВК Вагнера имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска "Песчатка" в Брестской области Беларуси

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию от местного подполья.

Около 250 боевиков совершали маневры вдоль границы, чтобы растянуть польские войска. Такие действия россиян свидетельствуют о психологической операции с целью нагнетания ситуации.

Отметим, что ранее Центр национального сопротивления сообщал о возможности использования ЧВК Вагнера для имитации деятельности в рамках информационной операции РФ по давлению на население страны Европы.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, вагнеровцы, которые прибыли вместе с ним, не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российской ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. В этот же день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувалкский коридор . Также стало известно, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства относительно присутствия наемников российской ЧВК Вагнера.

3 августа стало известно, что часть боевиков ЧВК Вагнера подошла к литовской границе в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией.

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувалкским коридором – участком между Польшей и Литвой, Беларусью и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами. Для усиления пограничной службы на границе с Белоруссией Польша собирается держать 10 тысяч военных.

Польша
Белорусь
Вагнергейт
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