Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Существует реальная вероятность того, что вагнеровцы и командиры минобороны РФ прикратили свою непрерывную рознь и улучшили сотрудничество", - пишет ведомство.

Британские специалисты сообщают, что с конца марта продвижение вражеских войск в значительной степени остановилось, однако сейчас Россия добилась определенных успехов и "видимо, теперь продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка".

"Ключевой маршрут поставок Украины по трассе 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой. Российские регулярные силы, вероятно, включая воздушно-десантные войска, наверное, укрепились в этом районе, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе", – говорится в заявлении.