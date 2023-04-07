"Вагнеровцы и россияне могли улучшить сотрудничество": британская разведка о ситуации в Бахмуте
Британская разведка оценила положение войск РФ в битве за Бахмут Донецкой области: "Вагнеровцы и россияне могли улучшить сотрудничество"
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
"Существует реальная вероятность того, что вагнеровцы и командиры минобороны РФ прикратили свою непрерывную рознь и улучшили сотрудничество", - пишет ведомство.
Британские специалисты сообщают, что с конца марта продвижение вражеских войск в значительной степени остановилось, однако сейчас Россия добилась определенных успехов и "видимо, теперь продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка".
"Ключевой маршрут поставок Украины по трассе 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой. Российские регулярные силы, вероятно, включая воздушно-десантные войска, наверное, укрепились в этом районе, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе", – говорится в заявлении.
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