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"Вагнеровцы и россияне могли улучшить сотрудничество": британская разведка о ситуации в Бахмуте

7 апреля, 2023 пятница
10:48
война с Россией Бахмут

Британская разведка оценила положение войск РФ в битве за Бахмут Донецкой области: "Вагнеровцы и россияне могли улучшить сотрудничество"

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Существует реальная вероятность того, что вагнеровцы и командиры минобороны РФ прикратили свою непрерывную рознь и улучшили сотрудничество", - пишет ведомство.

Британские специалисты сообщают, что с конца марта продвижение вражеских войск в значительной степени остановилось, однако сейчас Россия добилась определенных успехов и "видимо, теперь продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка".

"Ключевой маршрут поставок Украины по трассе 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой. Российские регулярные силы, вероятно, включая воздушно-десантные войска, наверное, укрепились в этом районе, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе", – говорится в заявлении.

  • Напомним, полковник СБУ Роман Костенко заявил , что интенсивность боев на Бахмутском направлении очень динамично меняется. А командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов сообщил , что возле городского совета Бахмута идут тяжелые и упорные бои с противником.
  • Утром Генштаб сообщил , что в эпицентре боевых действий находятся Бахмут, Авдеевка и Марьинка: ВСУ уничтожили вертолет Ка-52 и отразили более 60 атак РФ.
  • Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал , что ситуация в Бахмуте постоянно меняется, идет позиционная война: бои в городской застройке самые сложные.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр утверждает , что ни один из нарративов российской пропаганды о ситуации в Бахмуте не соответствует действительности.
Мир
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Вагнергейт
Великобритания
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