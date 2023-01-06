Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что вагнеровцы и кадыровцы получают лучшие здания для размещения живой силы и техники на временно захваченных территориях. Также к ним скорее поступает снаряжение по сравнению с рядовыми мобилизованными ВС РФ.

ЦНС также сообщает, что удар ВСУ по позиции мобилизованных военных РФ в одном из помещений ПТУ в Макеевке усилил напряжение среди оккупантов. В частности, между военными ПВК Вагнера и кадыровцами:

"Дело в том, что именно наемникам ПВК Вагнера, в которую Пригожин вербует заключенных, и кадыровцам, фактически контролирующим захваченные земли Донбасса, предоставляются лучшие помещения для поселения рядового состава. Ведь именно протеже Пригожина и его наемников, Сергей Суровикин, является командующим объединенных сил РФ в наступлении на Украину", – пояснили в Центре.

Пресс-служба добавляет, что мобилизованные военные РФ получают БК и позиции по остаточному принципу: "Итак, именно вагнеровцев обвиняют военные врага в потерях в Макеевке, потому что помещение ПТУ находилось на пустыре и было "легкой мишенью" для ВСУ, чем последние и воспользовались".

Однако "ботоферма Пригожина" обвинила в потерях министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Они утверждают, что мобилизованные использовали мобильные телефоны, так и были замечены, так что их смерть является "следствием непрофессионализма военных".

"В то же время Пригожин проводит атаку на командование врага благодаря постановочному видео, в котором обвиняет ВС РФ в недостаточном обеспечении его наемников снарядами", - сообщили в ЦНС.