Вагнеровцы и кадровцы забирают лучшие здания для размещения солдат на захваченных территориях, напряжение среди оккупантов растет, - ЦНС
По данным Центра национального сопротивления, наемники ПИК Вагнера и кадыровцы получают лучшие позиции для размещения, а также первые снаряжения. Это вызывает напряжение среди оккупантов
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что вагнеровцы и кадыровцы получают лучшие здания для размещения живой силы и техники на временно захваченных территориях. Также к ним скорее поступает снаряжение по сравнению с рядовыми мобилизованными ВС РФ.
ЦНС также сообщает, что удар ВСУ по позиции мобилизованных военных РФ в одном из помещений ПТУ в Макеевке усилил напряжение среди оккупантов. В частности, между военными ПВК Вагнера и кадыровцами:
"Дело в том, что именно наемникам ПВК Вагнера, в которую Пригожин вербует заключенных, и кадыровцам, фактически контролирующим захваченные земли Донбасса, предоставляются лучшие помещения для поселения рядового состава. Ведь именно протеже Пригожина и его наемников, Сергей Суровикин, является командующим объединенных сил РФ в наступлении на Украину", – пояснили в Центре.
Пресс-служба добавляет, что мобилизованные военные РФ получают БК и позиции по остаточному принципу: "Итак, именно вагнеровцев обвиняют военные врага в потерях в Макеевке, потому что помещение ПТУ находилось на пустыре и было "легкой мишенью" для ВСУ, чем последние и воспользовались".
Однако "ботоферма Пригожина" обвинила в потерях министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Они утверждают, что мобилизованные использовали мобильные телефоны, так и были замечены, так что их смерть является "следствием непрофессионализма военных".
"В то же время Пригожин проводит атаку на командование врага благодаря постановочному видео, в котором обвиняет ВС РФ в недостаточном обеспечении его наемников снарядами", - сообщили в ЦНС.
- Напомним, 6 января также сообщалось , что финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин имеет интерес по взятию под свой контроль месторождений в районе Бахмута. Такие данные опубликовали в Reuters со ссылкой на комментарий высокопоставленного источника в Белом доме.
- А аналитики Института изучения войны считают , что финансист частной военной компании Вагнера пытается переложить на министерство обороны России ответственность за провалы в Бахмуте.
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