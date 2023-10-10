Вагнеровцы и боевики из Сирии: журналисты идентифицировали членов ЧВК "Редут", участвовавших во вторжении в Украину

Расследование провели проекты Радио Свобода "Схемы" и "Система".

Отмечается, что в ходе расследования журналисты установили, что "Редут" и подразделения в его составе – это вооруженное формирование, контролируемое и финансируемое главным разведывательным управлением генерального штаба РФ (ГРУ).

"Более трети идентифицированных журналистами военных формирований фигурировали в базах "Миротворца" как участники военных действий в Украине с 2014 года. Приблизительно каждый шестой ранее служил в группе "Вагнер", каждый десятый – воевал в Сирии, на стороне режима Башара Асада", - говорится в расследовании.

Также журналисты узнали, что среди наемников есть около 30 должников, общая сумма долга которых - более $200 тыс. Также среди редутовцев есть и те, кого завербовали в тюрьмах - журналисты идентифицировали по меньшей мере 32 таких человека.

Журналисты смогли определить и командиров вооруженных формирований - например, батальон "Чибис" в составе заходившего на Киевщину "Редуту" возглавлял сербский военный Давор Савичич с позывным "Волк". С 2014 года он воевал на Донбассе и в Сирии, в частности, в составе ЧВК Вагнера, где командовал взводом сербов. До этого его разыскивал Интерпол.

"В 2019 году, как писали в российских медиа, Давор Савичич снова приехал на Донбасс – как инструктор в группе специалистов ГРУ, которые помогали армии так называемой "ДНР". В 2022-м Савичич в очередной раз вернулся в Украину, в Киевскую область - дополнительно это подтверждается биллингами, к которым получили доступ "Схемы" - данные о передвижении его телефона, соединявшегося с башнями связи в нескольких селах неподалеку от столицы", - говорится в расследовании.

Еще одним вражеским командиром оказался Алексей Верещагин, в прошлом президент киевского байкерского клуба "Ночные волки". С 2014 года воевал на Донбассе, в составе незаконных формирований РФ. Также возглавлял наступление на Киевщину.

В штурмах Киевщины также принимал участие ныне покойный Алексей Макаревич – согласно данным СБУ, в 2014-15 годах Макаревич воевал на Донбассе, в 2018-19 – в составе ЧВК Вагнера. Отмечается, что он участвовал в "подавлении демократических протестов в Судане".

Кроме того, журналисты сообщили о командире взвода в Киевской области, а впоследствии роты в Харьковской области, Алексее Македонском с позывным "Белый". По данным расследователей, именно ему подчинялись четверо военных - попавшие в украинский плен Руслан Колесников ("Булат"), Михаил Иванов ("Покров"), Валентин Бич ("Рашид") и Максим Вольвак ("Эскадра"). осуждены за пытки местных жителей Харьковской области.

Фото: Схемы