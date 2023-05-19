Об этом сообщает СБУ.

По материалам СБУ суд назначил им наказание в виде 9 и 10 лет заключения. Одним из осужденных является 23-летний бывший заключенный, отбывавший наказание в тюменской исправительной колонии за изнасилование.

В октябре 2022 года представители ЧВК Вагнера предложили ему подписать контракт. За это рекруту пообещали 200 тыс. рублей и погашение судимости. Уже в начале декабря прошлого года наемника перебросили на восточный фронт, где через несколько дней он попал в плен к украинским защитникам. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество).

Другой преступник – житель Луганщины, до начала полномасштабного вторжения вошедший в состав оккупационных подразделений Южного военного округа ВС РФ. Находясь на должностях снайпера, а затем разведчика, активно участвовал в боевых действиях в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной. В начале этого года он прошел спецподготовку и был причислен к оккупационному отряду "Шторм", который был сформирован агрессором для прорыва позиций Сил обороны в районе Бахмута.

В марте украинские защитники задержали боевика во время боестолкновения вблизи украинского города.