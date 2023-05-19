Вагнеровцу и боевику группировки "Шторм" вынесен приговор за атаку Бахмута
Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух участников российских оккупационных группировок, которые штурмовали украинские города на востоке Украины. Оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых действий на Бахмутском направлении
Об этом сообщает СБУ.
По материалам СБУ суд назначил им наказание в виде 9 и 10 лет заключения. Одним из осужденных является 23-летний бывший заключенный, отбывавший наказание в тюменской исправительной колонии за изнасилование.
В октябре 2022 года представители ЧВК Вагнера предложили ему подписать контракт. За это рекруту пообещали 200 тыс. рублей и погашение судимости. Уже в начале декабря прошлого года наемника перебросили на восточный фронт, где через несколько дней он попал в плен к украинским защитникам. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество).
Другой преступник – житель Луганщины, до начала полномасштабного вторжения вошедший в состав оккупационных подразделений Южного военного округа ВС РФ. Находясь на должностях снайпера, а затем разведчика, активно участвовал в боевых действиях в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной. В начале этого года он прошел спецподготовку и был причислен к оккупационному отряду "Шторм", который был сформирован агрессором для прорыва позиций Сил обороны в районе Бахмута.
В марте украинские защитники задержали боевика во время боестолкновения вблизи украинского города.
- Служба безопасности собрала доказательную базу на заместителя командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ генерал-лейтенанта Анатолия Концевого. В начале полномасштабного вторжения Концевой отдал приказ о захвате Гостомельского аэропорта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.1
Покупка 37.1Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.07Продажа 41
- Актуальное
- Важное