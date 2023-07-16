Вагнеровцев в Беларуси не хватит для создания ударной группы, - ГПСУ
Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что в настоящее время в Беларуси находится несколько сотен вагнеровцев - по его словам, этого не хватит для создания ударной группировки
Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
Он отметил, что, несмотря на это, разведка продолжает следить за перемещением и размещением наемников на территории страны.
"Наша разведка сообщает, что на территории Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК речь не идет. Речь идет о нескольких сотнях, которые располагаются в заранее подготовленных местах для размещения. Мы продолжаем в дальнейшем следить, чтобы понимать, где именно на территории Беларуси они будут размещаться. Но количество не представляет какой-либо угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку", - говорит Демченко.
Однако он подчеркнул, что Беларусь может их привлекать для других целей - например, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами
Спикер также сообщил, что вагнеровцы сейчас находятся в 100 км от границы с Украиной.
- Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.
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