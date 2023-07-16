Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что, несмотря на это, разведка продолжает следить за перемещением и размещением наемников на территории страны.

"Наша разведка сообщает, что на территории Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК речь не идет. Речь идет о нескольких сотнях, которые располагаются в заранее подготовленных местах для размещения. Мы продолжаем в дальнейшем следить, чтобы понимать, где именно на территории Беларуси они будут размещаться. Но количество не представляет какой-либо угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку", - говорит Демченко.

Однако он подчеркнул, что Беларусь может их привлекать для других целей - например, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами

Спикер также сообщил, что вагнеровцы сейчас находятся в 100 км от границы с Украиной.