The New York Times:

Американцы публикуют материал об одном из руководителей подразделений ППК "Вагнер" Андрее Медведеве. Они акцентируют на том, что этот побег бывшего члена печально известного российского военизированного формирования может помочь расследовать зверства Москвы. Медведев, утверждающий, что командовал около 15 бойцами группы наемников Вагнера в Украине, подал заявление на предоставление убежища в Норвегии после того, как его задержали местные силовики за незаконное пересечение границы страны с Россией.

Издание пишет о дипломатическом шквале от Украины, призванном поспособствовать предоставлению большего количества оружия для борьбы. Медиа говорит о заявление Зеленского о важности пакета военной помощи от Великобритании, а также о необходимости координировать и объединять усилия всем партнерам. Не обходит стороной и выступление Елены Зеленской в Давосе, которая говорила о присутствии большого количества людей, влияющих на общественные и мировые решения: "Не все вы используете это влияние, – цитируют Зеленскую в NYT, – или иногда вы используете его таким образом, что оно еще больше разъединяет".

Продолжает держаться фокус на трагедии в Днепре, где российская ракета попала в многоквартирный дом. В частности, СМИ сообщает о росте числа жертв до 40 человек, говоря о том, кем были погибшие, среди которых две молодые мамы и юная бальная танцовщица 15-летняя Мария Лебедь.

The Washington Post:

Американские журналисты публикуют новость о состоявшейся вблизи украинской границы встрече высокопоставленного генерала США Марка Милли и генерала Валерия Залужного. Как объясняют в СМИ, встречу организовали после того, как стало ясно, что Залужный не сможет присутствовать на встрече высокопоставленных должностных лиц НАТО в среду в Брюсселе. Милли сопровождали 5 других американцев, переводчик и сотрудники службы безопасности. Однако новости о встрече на высоком уровне скрывались до ее завершения, ссылаясь на меры безопасности. Встреча лицом к лицу состоялась впервые после года дистанционных встреч между генералами, и именно в то время, когда США и союзники расширяют арсенал, предоставляемый Украине.

Сообщение Арестовича об отставке также попало в фокус новостей о войне в Украине на фоне темы поставок тяжелого вооружения для украинской армии, которая будет доминировать в повестке дня этой недели во время встречи высших должностных лиц США и союзников в Европе, как убеждены в издании.

Washington Post также затрагивает тему вагнеровца Андрея Медведева, бежавшего из России в Норвегию. Акцент материала на запрос вагнеровца относительно убежища в Норвегии. Также медиа рассказывает о причине побега, дескать, увидел как казнят членов ППК "Вагнер", решивших покинуть группу.

The Guardian:

Медиа сообщает о том, что Нидерланды отправят Украине комплекс Patriot. Также продолжают держать фокус на Днепре, обновляя информацию о погибших и пострадавших, в том числе пишут о 6 погибших из-за российской атаки детей.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отстаивает необходимость отправки танков в Украину. По его мнению, поддержку следует усиливать, чтобы довести эту войну до конца. "Эта война тянется уже давно. И сейчас пора довести это до конца", – говорит он.

Издание также не оставляет без внимания Арестовича, сообщая, что украинский советник уходит в отставку после своих заявлений по поводу российской ракеты, убившей десятки человек в Днепре.

Что касается темы вагнеровца, то СМИ рассказывает, как он оказался в Норвегии после пребывания в Украине, акцентируя на его страхе за собственную жизнь.

CNN:

Издание представляет материал посвященный мирным жителям в Бахмуте, которые продолжают бороться с вызовами повседневной жизни города, в котором идут ожесточенные боевые действия. Наряду с этим издание дает и комментарии украинских военных, которые борются за город. А также анализирует ситуацию в Соледаре, называя ее и дальше непонятной.

В контексте встреч в Давосе Politico акцентирует на заявлениях иностранных политиков о поддержке Украины, в частности премьер-министра Испании, который отметил необходимость долгосрочного единства Европы в поддержке Украины.

BBC:

Издание публикует видео речи Зеленской на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отмечая, что она возглавляет большую украинскую делегацию прибывших министров и мэров, чтобы говорить об увеличении помощи Украине.

СМИ также делятся репортажем из Бахмута, где говорят о просьбах украинских защитников Бахмута предоставить западные танки. Взрывы раздаются каждые несколько секунд, пишет медиа о городе. "Леопарды, Челленджеры, Абрамсы – любой иностранный танк нам подойдет! Я думаю, что нам нужно не меньше 300. И они нам нужны сейчас", – говорит боец Богдан. Ведь именно это нужно им для того, чтобы остановить российских оккупантов.

Как русский наемник бежал в Норвегию, рассказывают и BBC. Почему он решил убежать через Норвегию, непонятно. Мерзлая тундра, где Россия встречается с НАТО, является одним из самых охраняемых приграничных регионов в мире, пишут журналисты.

Politico:

Издание публикует результаты опроса, показывающего, что вторжение в Украину мощно ударило по мировой репутации России. Наряду с этим подчеркивая недостаточное единодушие поддержки Украины. СМИ пишет, что по результатам опроса, в Великобритании наиболее неблагоприятное отношение к России – 79%, за ними следуют жители Японии (79%). Эти чувства разделяют такие страны ЕС как Германия (68%), Франция (68%), Италия (69%) и Испания (69%). Общественное мнение США оказалось несколько менее враждебным по отношению к России (62%), опрос также показывает, что одобрение американской военной и экономической поддержки Украины, как правило, слабее среди сторонников республиканцев.

ЕС выделил Украине первый транш помощи на 3 миллиарда евро из общего пакета в размере 18 миллиардов евро, одобренного ЕС в декабре прошлого года. "Сегодня Украине выплачивается 3 миллиарда евро, чем я очень горжусь, а также показываю, что мы можем сделать, объединившись", – сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

Издание также концентрирует внимание на форуме в Давосе. Один материал посвящен тому, что президенты Польши и Литвы давят на Германию насчет поставки танков Украине, выступая на панели по вопросам обороны Европы на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Дуда отмечает критическую необходимость танков для украинской армии.

Между тем премьер-министр Финляндии Санна Марин убеждена, что членство Украины в НАТО могло бы предотвратить эту войну. Марин сказала, что "уверена", что Владимир Путин не начал бы вторжение, будь Киев уже членом НАТО на тот момент.

Еще один материал посвящен визовым ограничением для 25 белорусских чиновников, которые ввели в США. Новый приказ направлен против "официальных лиц режима", включая членов Национального собрания Беларуси, участвовавших в санкционировании смертной казни для людей, осужденных за вероятные "попытки терроризма".

Рассматривают в Politico и вопрос, почему Украина уверена, что танки могут переломить ход войны. В частности, говоря о роли наземных сражений в ходе войны.

Gazeta Wyborcza:

Польское издание пишет о приближении российских войск к Бахмуту. В частности, о том, что от Соледара линия фронта передвигается к Бахмуту.

Также медиа публикует информацию о том, что Россия увеличивает армию и готовится к новому наступлению. Шойгу хочет привлечь 450 тысяч новых солдат на войну с Украиной, он заявил о расширении армии до 1,5 миллиона солдат.

"Хватит ли Украине 120 западных танков и столько же боевых машин для защиты от России? Нет. Западная техника и боеприпасы должны течь широким потоком", – такое мнение высказывает заместитель редактора "Gazeta Wyborcza" Бартош Велинский. Он говорит о том, что Россия все еще не проиграла, поэтому Украина нуждается в непрерывной помощи Запада с оружием.

Еще в одном материале издание рассказывает об окопных свечах, которые дают свет и помогают украинским солдатам согреться или нагреть воду. Консервы или консервы из-под корма для животных, нарезанный картон или картонные полоски и воск или парафин – компоненты окопных свечей, которые идут солдатам в Украине и есть чуть ли не в каждом доме.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.