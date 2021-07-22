"Вагнергейт": Шевченковский райсуд обязал ГБР открыть производство в отношении Зеленского

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Шевченковский райсуд постановил, что ГБР должно открыть дело по статье 111 УК "Государственная измена" в отношении президента Владимира Зеленского.



"ГБР покрывает преступление власти по статье 111 " Государственная измена ". Несмотря на это, причастным к преступлению не удастся избежать ответственности. Но для этого мы с вами должны прийти на суд, чтобы дать ход делу", - говорится в заявлении "Движения сопротивления капитуляции" .



На рассмотрении судья согласился на публичное рассмотрение дела и дал разрешение освещать процесс. А также вызвал следователя ГБР, который должен был объяснить бездействие своего ведомства. Впрочем, представитель ГБР на суд не явился.





Напомним, что парламентская оппозиция требует вызвать Владимира Зеленского на заседание созданной в Верховной Раде Временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены и дать пояснения по делу вагнеровцев.