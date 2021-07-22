"Вагнергейт": Шевченковский райсуд обязал ГБР открыть производство в отношении Зеленского
22 июля Шевченковский суд по жалобе "Движения сопротивления капитуляции" постановил, что Государственное бюро расследований должно открыть уголовное производство по статье "государственная измена" в отношении президента Владимира Зеленского
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Шевченковский райсуд постановил, что ГБР должно открыть дело по статье 111 УК "Государственная измена" в отношении президента Владимира Зеленского.
"ГБР покрывает преступление власти по статье 111 " Государственная измена ". Несмотря на это, причастным к преступлению не удастся избежать ответственности. Но для этого мы с вами должны прийти на суд, чтобы дать ход делу", - говорится в заявлении "Движения сопротивления капитуляции" .
На рассмотрении судья согласился на публичное рассмотрение дела и дал разрешение освещать процесс. А также вызвал следователя ГБР, который должен был объяснить бездействие своего ведомства. Впрочем, представитель ГБР на суд не явился.
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