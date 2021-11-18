"Вагнергейт". Расследование пытались остановить "некоторые лица в украинских властях", - шеф-редактор The Insider
Представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ПИК Вагнера
Об этом " Радио НВ" рассказал шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации.
"Насколько мне известно, попытки [остановить расследование, повлиять на результат] были, но они непосредственно до Bellingcat и The Insider не доходили. Как я понимаю, некоторые лица в украинской власти судили по каким-то другим реалиям, возможно, украинским или российским, и думали , что журналисты на кого-то работают, и если на кого-то повлиять, то, возможно, тогда это удастся остановить. цензуры: ничего не было изъято или добавлено. Там только то, что хорошо проверено", - утверждает журналист.
Доброхотов добавил, что неоднократные переносы выхода расследования связаны не с давлением на журналистов, а с тем, что Bellingcat и The Insider хотели получить комментарий по спецоперации в Офисе президента Украины.
"Одна из причин [перенесения обнародования расследования] была связана с тем, что мы хотели получить какой-то официальный ответ, какое-то разъяснение со стороны Офиса президента и самого президента. Пол года назад были все запросы отправлены. <...> Шла какая-то очень странная волокита: то соглашались говорить, то отказывались, то предлагали поговорить с кем-то еще. ..> Операция была остановлена, судя по всему, на политическом уровне, поэтому хотелось интерпретацию [украинских властей] получить", - пояснил Доброхотов.
- 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.
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