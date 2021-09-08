"Вагнергейт": появление статьи на CNN может означать недовольство администрации США позицией Зеленского, - Княжицкий
Речь идет о прямом акте государственной измены или "государственной глупости" со стороны президента, считает Княжицкий
Об этом пишет в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.
"Американский CNN подтвердил, что операцию по задержанию вагнеровцев готовили украинские спецслужбы. Спецслужбы США знали об этой операции. Это полное опровержение слов Зеленского о том, что якобы эту операцию организовывали иностранные разведки. Зеленский сам подтвердил, что причастен к срыву операции ", - пишет Княжицкий.
По его словам, речь идет о прямом акте государственной измены или "государственной глупости" со стороны президента.
Княжицкий напомнил, что CNN поддерживает Демократическую партию, то есть действующую американскую власть.
"Отсрочка расследования Bellingcat до встречи Зеленского с Байденом и появление материала на CNN сразу после визита может означать недовольство администрации США позицией Зеленского. Более мягкий, однако обвинительный материал на CNN - это сигнал Зеленскому. Если на него не будет реакции, если Зеленский и дальше будет проводить коррупционную олигархически-популистскую политику, то вскоре появится жесткий материал Bellingcat ", - уверен нардеп.
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- Напомним, 29 июля 2020 белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК " Вагнера ".
- Против задержанных вагнеровцев возбудили дело за подготовку терактов .
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
- Впоследствии власть Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
- Расследовательское сообщество Bellingcat объявило о съемках документального фильма о "сливе" спецоперации по задержанию вагнеровцев
- В СМИ появилась информация, что Офис президента Украины просил британскую разведку помешать выходу фильма Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев.
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