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"Вагнергейт": появление статьи на CNN может означать недовольство администрации США позицией Зеленского, - Княжицкий

8 сентября, 2021 среда
08:19
Вагнергейт

Речь идет о прямом акте государственной измены или "государственной глупости" со стороны президента, считает Княжицкий

Об этом пишет в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Американский CNN подтвердил, что операцию по задержанию вагнеровцев готовили украинские спецслужбы. Спецслужбы США знали об этой операции. Это полное опровержение слов Зеленского о том, что якобы эту операцию организовывали иностранные разведки. Зеленский сам подтвердил, что причастен к срыву операции ", - пишет Княжицкий.

По его словам, речь идет о прямом акте государственной измены или "государственной глупости" со стороны президента.

Княжицкий напомнил, что CNN поддерживает Демократическую партию, то есть действующую американскую власть.

"Отсрочка расследования Bellingcat до встречи Зеленского с Байденом и появление материала на CNN сразу после визита может означать недовольство администрации США позицией Зеленского. Более мягкий, однако обвинительный материал на CNN - это сигнал Зеленскому. Если на него не будет реакции, если Зеленский и дальше будет проводить коррупционную олигархически-популистскую политику, то вскоре появится жесткий материал Bellingcat ", - уверен нардеп.

Читайте также: США знали о подготовке спецоперации по задержанию вагнеровцев, - CNN
 

задержание
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