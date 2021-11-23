"Вагнергейт. Невыученные уроки Зеленского". Юрий Бутусов в стриме с Сергеем Руденко

"Вагнергейт. Невыученные уроки Зеленского" - на эту тему будет говорить ведущий Сергей Руденко с шефредактором "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:30.Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 24 ноября, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".