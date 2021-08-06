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Вагнергейт: на судью, постановившего, что ГБР должно открыть производство на Зеленского за госизмену, наложили взыскание

6 августа, 2021 пятница
22:29
Общество Зеленский

Судья Евгений Сидоров получил дисциплинарное взыскание через две недели после того как постановил, что Государственное бюро расследований должно открыть дело на президента Владимира Зеленского. Взыскание наложили по обращению Портнова и Бужанского

Соответствующая информация появилась на странице судьи Шевченковского суда Евгения Сидорова, передает "Прямой".

Напомним, 22 июля судья Евгений Сидоров постановил, что ГБР действует незаконно, не открывая дело на президента Владимира Зеленского по обращению членов "Движения сопротивления капитуляции" экс-нардепов Игоря Лапина, Андрея Тетерука, а также основателя "Демсокиры" Юрия Гудыменко.

Они подали заявление о преступлении Зеленского против государства на фоне заявления последнего, что он рассказал Лукашенко об операции по захвату "вагнеровцеив".

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Народные депутаты Андрей Портнов, Максим Бужанский и Руслан Демченко в течение сорока дней присылали жалобы в Высший совет правосудия. Из тридцати присланных жалоб, 29 были отклонены как необоснованные и политически мотивированные. И только в ответ на последнюю, тридцатую жалобу Высший совет правосудия наложила дисциплинарное взыскание.

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Сам судья заметил, что получил первое дисциплинарное взыскание такого рода за 25-летнюю карьеру.

Сидоров отметил, что за 40 дней на него написали 30 жалоб, на 29 из которых было отказано. Судья заявил, что обжалует решение.

Шевченковский суд
Вагнергейт
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