"Вагнер - только первая цель, орду нужно остановить сейчас, у ворот Европы": юрист по делу "Народ Украины против "Группы Вагнера"
Юрист Джейсон МакКью по делу "Народ Украины против "Группы Вагнера" заявил, что Вагнер - это только первая цель, "орду нужно остановить сейчас, у ворот Европы"
Об этом информирует в Медиацентре глава юридической компании McCue Jury & Partners и британский юрист Джейсон МакКью по делу "Народ Украины против "Группы Вагнера".
"Этот кейс докажет миру, что Вагнер - это террористы-наемники, и что Путин в сговоре с ними совершает террористические акты против украинского народа, занимается финансированием терроризма. Вагнер - это только первая цель. Орды Вагнера нужно остановить сейчас, у ворот Европы. Время. стигматизировать Вагнер и прекратить их бизнес", - подчеркнул МакКью.
Сообщается, что 1 ноября в рамках кампании в судах Англии, от имени украинцев против Евгения Пригожина и "Вагнер Групп", начато дело. Судебное преследование началось по представлению британского юриста Джейсона МакКью.
"Конец войны неизбежен и победа Украины неизбежна. Но получение Украиной справедливости уравновешивает баланс. Справедливость означает полные репарации. Существует два пути, которыми Украина должна следовать. Первый - это путь получения символических репараций, но он уязвим со стороны real politic международного общества. А другой путь – это судебное преследование в рамках правовой кампании, которое обеспечит предоставление настоящих репараций», – добавил юрист.
- Отметим, в конце ноября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило , что администрация президента США рассматривает возможность объявления ПИК Вагнера иностранной террористической организацией.
- Напомним, НДС Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В ПИК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.
- 29 ноября стало известно, что Пригожин вербует наемников на войну в Украине в Африке.
- Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ПИК Вагнера и недавно подтвердил существование этой группы. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.
- Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию Вагнера террористической организацией.
- 6 декабря российский олигарх и основатель частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин стал предостерегать США от внесения его группы в список иностранной террористической организации.
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