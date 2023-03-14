И по этому поводу возникают дискуссии между Белым домом и более радикальными конгрессменами.

Справедливости ради скажу, что головорезы из-под крыла "повара Путина" уже увековечены титулом "глобальной преступной организации", однако американским законодателям кажется, что такой статус, однако, слишком лоялен для наемников.

Президент аргументирует свою позицию тем, что, мол, могут быть проблемы с лидерами некоторых африканских стран, которые, скажем так, "вели дела" с вагнеровцами, а значит, в случае признания ЧВК террористами, также окажутся под ударом санкций. США, конечно, не хотели бы терять позиции на гигантском континенте, на который лакомо смотрит не только Россия (чего стоит недавнее турне Сергея Лаврова по Африке), но и Китай.

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Но, думаю, сомнения американского лидера несколько запоздали. Следует понимать, что африканские "лидеры", приглашающие "диких гусей" Пригожина на свою территорию, делают это не из соображений гостеприимства. Обычно им нужно удержать власть, подавить оппозицию, тушить племенные конфликты или же истребить тех, кто стремится к независимости, имея на то вполне резонные основания. И рассчитываются с российскими бандитами совсем не рублями и даже не долларами. Просто Пригожин, — и я уже об этом когда-то писал, — использует "миротворческих террористов" с дальновидными планами. Для него Группа Вагнера – не просто милитарная группировка, но и рекетирская стая, реально "выбивающая" из рук национальных правительств самые прибыльные отрасли местной экономики. В частности, речь идет о бриллиантовом, золотодобывающем и других бизнесах. Получив "согласие" от африканских "лидеров" Пригожин и Ко быстро организуют здесь компании, которые со временем выходят на международный рынок.

Пригожин, - и я уже об этом когда-то писал, - использует "миротворческих террористов" с дальновидными планами. Для него Группа Вагнера – не просто милитарная группировка, но и рекетирская стая, реально "выбивающая" из рук национальных правительств самые прибыльные отрасли местной экономики. В частности, речь идет о бриллиантовом, золотодобывающем и других бизнесах.

Между прочим, недавно Bloomberg сообщил о незаурядном интересе россиян к туристическим прелестям Африки. Известно, что западные санкции существенно ограничили возможности жителей путиностана расширять иллюзорные границы России, которые, по словам их вождя, не заканчиваются нигде. Причем московиты интенсивно ищут таких же "братьев по несчастью", то есть страны с подсанкционными режимами. К примеру, президент ассоциации операторов сафари Зимбабве Эммануэль Фундира в разговоре с Bloomberg отметил, что наблюдает рост числа клиентов за пределами традиционных рынков, "особенно из России". А правительство в Хараре "страдает" от международных ограничений, введенных за нарушение прав человека и фальсификации выборов.

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Поэтому американцам излишне беспокоиться о "ухудшении отношений" с африканскими лидерами Судана, Ливии, ЦАР, Мозамбика, Мали, Буркина-Фасо, Камеруна и Чада, где вагнеровцы чувствуют себя как дома. Тот же зимбабвийский "лидер" Эммерсон Мнангагва уже успел подружиться не только с Лавровым (и Пригожиным, конечно), но и с белорусским "бацькой", лидерами Ирана и китайскими чиновниками.

Что важно, доходы от сомнительных видов деятельности на Черном континенте, конечно, питают и непосредственно ВПК "Вагнер", давая средства не только для содержания наемников, но и для черных сделок с поставкой оружия и амуниции. Чего стоят сообщения о том, что "вагнеровцы", которые сейчас воюют под украинским Бахмутом, по всей вероятности получают смертоносное железо из Ирана и даже из Северной Кореи.

Что важно, доходы от сомнительных видов деятельности на Черном континенте, конечно, питают и непосредственно ЧВК "Вагнер", давая средства не только для содержания наемников, но и для черных сделок с поставкой оружия и амуниции. Чего стоят сообщения о том, что "вагнеровцы", которые сейчас воюют под украинским Бахмутом, по всей вероятности получают смертоносное железо из Ирана и даже из Северной Кореи. В условиях, когда, как пишут пригожинские телеграмм-каналы, министерство Шойгу начало отказывать боевикам в пополнении боеприпасами и техникой, такая "заморская" поддержка достаточно актуальна. И не исключено, что "повар Путина" не остановится на Тегеране или Сеуле, а будет развивать сеть возможных поставщиков дальше.

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В конце концов, ни для кого не секрет, что и на украинском Донбассе Пригожин не прочь использовать "африканскую схему". Если говорить серьезно, то на самом деле россиян в районе Соледара и Бахмута интересуют не столько выгодные стратегические позиции или логистические узлы, а больше залежи соли и редких глин и, возможно, сланцев. То есть контроль над богатейшими запасами сырья, из которых можно было бы иметь немалую выгоду.

Возможно, хотя этот факт таки убедит Белый дом и его хозяина, что террористов следует называть теми, кем они на самом деле являются. В конце концов, говорят, в Конгрессе уже появился документ, согласно которому пригожинские подразделения, атакующие украинцев на Донбассе, будут отмечены статусом FTO. Ну, не заботиться же Америке о "хороших отношениях" с лидерами "ЛДНР"…

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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