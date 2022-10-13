"Вадуц" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги конференций
Сегодня, 13 октября, в 3-м туре группового раунда Лиги конференций СК "Днепр-1" сыграет против "Вадуца" в Лихтенштейне
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
После 3-го тура нидерландцы возглавили квартет с 9 баллами. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 4 набранных пункта. "Аполлон" с 1 баллом - последний. "Вадуц" – третий, у него 2 очка.
Лига конференций
Группа E. 4-й тур
13 октября
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Днепр-1" (Украина)
Вадуц, стадион "Рейнпарк Штадион"
Начало – 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 6 октября в 3-м туре группового раунда Лиги конференций украинский СК "Днепр-1" сыграл вничью с лихтенштейнским "Вадуцем" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.14
Покупка 40.14Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.4Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное