Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

После 3-го тура нидерландцы возглавили квартет с 9 баллами. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 4 набранных пункта. "Аполлон" с 1 баллом - последний. "Вадуц" – третий, у него 2 очка.

Лига конференций

Группа E. 4-й тур

13 октября

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Днепр-1" (Украина)

Вадуц, стадион "Рейнпарк Штадион"

Начало – 22:00

Прямая трансляция на Megogo

6 октября в 3-м туре группового раунда Лиги конференций украинский СК "Днепр-1" сыграл вничью с лихтенштейнским "Вадуцем" .

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