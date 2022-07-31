Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил в телеграмме.

По словам Подоляка, смерть украинского бизнесмена Алексея Вадатурского на самом деле была умышленным убийством, организованным и совершенным россиянами.

"Вадатурский был одним из крупнейших аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", – пишет советник руководителя ОП Украины.

По мнению Подоляка, Россия своей кампанией террора хочет запугать украинцев, но каждый из оккупантов непременно понесет наказание за свои преступления.

"Российские варвары и дальше проводят кампанию террора, пытаясь запугать, дестабилизировать и сломать украинское общество... В истории еще не было случая, когда террористы заставили бы кого-то сдаться. Россия совершила огромную ошибку, став на эту скользкую тропу. Эта ошибка станет для нее" не просто катастрофической – она впишет слово "Россия" по черным буквам в мировую историю", - добавил он.

В результате обстрела Николаева 31 июля погиб Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена.

Напомним, ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам. По утреннему сообщению главы Николаевской ОВ, предварительно, погиб один человек. По словам городского головы Николаева, это "наверное был самый сильный удар" по городу за все время.

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