В зоопарке США родился редкий жираф без пятен: он может быть единственным таковым в мире
В конце июля в зоопарке Brights в штате Теннесси родился уникальный жираф без пятен. Ученые считают, что это может быть единственное такое животное в мире
Об этом пишет Science alert.
Указывается, что шерсть животного однотонного коричневого цвета.
По данным ученых, жираф, возможно, единственный в своем роде. Ученые признают, что вид, сетчатые жирафы, рождаются без пятен в очень редких случаях. Пока нет ни одного другого известного примера, живущего где-нибудь в мире.
В последний раз такой редкий жираф мог в Японии в 1970-х годах, но никаких фотографий до сих пор не появилось в сети.
Считается, что характерные пятна помогают обеспечить камуфляж, что свидетельствует о том, что родившиеся без них животные могут испытывать трудности в сокрытии от хищников в дикой природе. Учитывая риски, вполне возможно, что жирафу лучше оставаться в неволе. Через несколько недель после рождения у животного уже рост почти 182 см.
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