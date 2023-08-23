В зоопарке США родился редкий жираф без пятен: он может быть единственным таковым в мире

Об этом пишет Science alert.

Указывается, что шерсть животного однотонного коричневого цвета.

По данным ученых, жираф, возможно, единственный в своем роде. Ученые признают, что вид, сетчатые жирафы, рождаются без пятен в очень редких случаях. Пока нет ни одного другого известного примера, живущего где-нибудь в мире.

В последний раз такой редкий жираф мог в Японии в 1970-х годах, но никаких фотографий до сих пор не появилось в сети.

Считается, что характерные пятна помогают обеспечить камуфляж, что свидетельствует о том, что родившиеся без них животные могут испытывать трудности в сокрытии от хищников в дикой природе. Учитывая риски, вполне возможно, что жирафу лучше оставаться в неволе. Через несколько недель после рождения у животного уже рост почти 182 см.