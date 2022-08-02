Об этом сообщает министерство обороны Тайваня.

По словам тайваньских военных, в операции приняли участие восемь истребителей J-11, 10 J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и два разведывательных самолета Y-9 и Y-8.

Самолеты зашли в зону действия ПВО к юго-западу от острова. При этом они приближались к условной разграничительной линии между Китаем и Тайванем.

Тем временем Китай вызвал посла США из-за визита Пелоси на остров. Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на CGTN. Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн во вторник вечером вызвал посла США Николаса Бернса в связи с визитом спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

2 августа вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время начавшихся у Тайваня учений.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

МИД Китая, комментируя возможный визит Пелоси на Тайвань, заявил , что США пересекают красную линию.

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