В зону ООС направят дополнительные отряды правоохранителей

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает Укринформ.



"О ситуации на Востоке нашего государства. У нас полицейские несут усиленный вариант службы. Часть полицейских входит в силы и средства ООС. Принято решение руководством Национальной полиции усилиться дополнительными силами", - отметил он.



По словам Александра Фацевича, отдельно Нацполиция сообщит о количестве правоохранителей и о том, какие средства направит в ООС.



"Силы будут направлены до конца недели", - добавил замглавы Нацполиции.

Напомним, 14 февраля полиция Украины перешла на усиленный режим работы из-за угрозы со стороны РФ.

Нацполиция будет работать в усиленном режиме до 26 февраля.

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