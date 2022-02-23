В зону ООС направят дополнительные отряды правоохранителей
На этой неделе Нацполиция отправит в зону ООС дополнительные отряды правоохранителей на фоне эскалации российско-украинской войны
Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает Укринформ.
"О ситуации на Востоке нашего государства. У нас полицейские несут усиленный вариант службы. Часть полицейских входит в силы и средства ООС. Принято решение руководством Национальной полиции усилиться дополнительными силами", - отметил он.
По словам Александра Фацевича, отдельно Нацполиция сообщит о количестве правоохранителей и о том, какие средства направит в ООС.
"Силы будут направлены до конца недели", - добавил замглавы Нацполиции.
- Напомним, 14 февраля полиция Украины перешла на усиленный режим работы из-за угрозы со стороны РФ.
- Нацполиция будет работать в усиленном режиме до 26 февраля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.88
Покупка 28.88Продажа 29.43
-
EUR
Покупка 32.67Продажа 33.38
- Актуальное
- Важное