В зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета
В Тайвань вошли 22 китайских самолета, в ответ островная страна подняла свои силы воздушного патрулирования и развернула зенитно-ракетные комплексы в сторону вражеских самолетов
Об этом оборонное ведомство Тайваня сообщило в Twitter.
По информации минобороны Тайваня, китайские истребители двигались к юго-западной части острова. На Тайване отреагировали на военную активность китайских сил и направили силы воздушного патрулирования для реагирования и следили за самолетами. Также выпустили радиопредупреждение и развернули зенитно-ракетные комплексы в сторону китайских самолетов.
Среди китайских воздушных военных судов наблюдаются два противолодочных самолета Y-8 ASW, пять китайских истребителей-бомбардировщиков JH-7, два реактивных бомбардировщика H-6, десять ударных истребителей J-16, один транспортный самолет Y-8 EW и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500
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