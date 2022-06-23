В зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета

Об этом оборонное ведомство Тайваня сообщило в Twitter.

По информации минобороны Тайваня, китайские истребители двигались к юго-западной части острова. На Тайване отреагировали на военную активность китайских сил и направили силы воздушного патрулирования для реагирования и следили за самолетами. Также выпустили радиопредупреждение и развернули зенитно-ракетные комплексы в сторону китайских самолетов.

Среди китайских воздушных военных судов наблюдаются два противолодочных самолета Y-8 ASW, пять китайских истребителей-бомбардировщиков JH-7, два реактивных бомбардировщика H-6, десять ударных истребителей J-16, один транспортный самолет Y-8 EW и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500

30 мая около десятка боевых самолетов Китая вошли в воздушное пространство Тайваня.

11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая. Позже министр обороны Китая снова пригрозил войной в случае попыток провозгласить независимость Тайваня.

14 июня в Китае был подписан указ о проведении "невоенных" операций. Он должен обеспечить правовую основу для мирных военных операций, что может представлять угрозу Тайваню.

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