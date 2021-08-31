В зоне проведения ООС - три обстрела с начала суток, - штаб

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.



"По состоянию на 7:00 31 августа зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.



В направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.



В окрестностях Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.



В ответ на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.



За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

30 августа в результате обстрела на Донбассе один военный погиб , другой ранен