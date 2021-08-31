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В зоне проведения ООС - три обстрела с начала суток, - штаб

31 августа, 2021 вторник
07:50
война с Россией

31 августа оккупанты трижды обстреляли позиции ООС под Широкино, Новозвановкой и Нью-Йорком по состоянию на 7 часов утра

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 31 августа зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.

В окрестностях Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В ответ на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

  • 30 августа в результате обстрела на Донбассе один военный погиб , другой ранен

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ООС
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