В зоне проведения ООС - три обстрела с начала суток, - штаб
31 августа оккупанты трижды обстреляли позиции ООС под Широкино, Новозвановкой и Нью-Йорком по состоянию на 7 часов утра
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
"По состоянию на 7:00 31 августа зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
В направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.
В окрестностях Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В ответ на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
- 30 августа в результате обстрела на Донбассе один военный погиб , другой ранен
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