В зоне ООС за прошедшие сутки и до 7 утра 23 декабря не стреляли. Накануне в ТКГ договорились о прекращении огня
За прошедшие сутки, 22 декабря, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы Операции объединенных сил.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили защитники.
В среду, 22 декабря, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны договорились вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.
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