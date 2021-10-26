В зоне ООС взорвался украинский военный, еще один ранен в результате обстрелов. Оккупанты задействовали запрещенные минометы и тяжелую артиллерию

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Каменки захватчики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.



Недалеко от Песков россияне открывали огонь из стрелкового оружия.



В сторону Золотого-4 оккупанты избивали из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Еще один бойец ранен в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Раненые госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное.



С начала суток 26 октября на 7:00 зафиксировано одно нарушение оккупантами режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения: возле Гранитного россияне стреляли из артиллерии калибра 122 мм.