В зоне ООС взорвался украинский военный, еще один ранен в результате обстрелов. Оккупанты задействовали запрещенные минометы и тяжелую артиллерию
В понедельник, 25 октября, российские войска в районе проведения Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Каменки захватчики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.
Недалеко от Песков россияне открывали огонь из стрелкового оружия.
В сторону Золотого-4 оккупанты избивали из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Еще один бойец ранен в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Раненые госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное.
С начала суток 26 октября на 7:00 зафиксировано одно нарушение оккупантами режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения: возле Гранитного россияне стреляли из артиллерии калибра 122 мм.
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