В зоне ООС вторые сутки прошли без нарушений режима тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



С начала суток 20 января по состоянию на 7:00 нарушений режима тишины со стороны российских оккупационных войск также не зафиксировано.



"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 18 января в зоне проведения Операции объединенных сил также не фиксировались нарушения режима прекращения огня.