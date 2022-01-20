В зоне ООС вторые сутки прошли без нарушений режима тишины
В среду, 19 января, в зоне проведения Операции объединенных сил не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
С начала суток 20 января по состоянию на 7:00 нарушений режима тишины со стороны российских оккупационных войск также не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в штабе ООС.
- Напомним, 18 января в зоне проведения Операции объединенных сил также не фиксировались нарушения режима прекращения огня.
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