В зоне ООС ВСУ за сутки отбили 10 вражеских атак и уничтожили 17 систем артиллерии, 38 бронемашин и семь беспилотников оккупантов
В течение 1 мая в Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили 10 российских атак, уничтожили два танка, 17 систем артиллерии, 30 единиц бронетехники и 10 автомобилей оккупантов
Об этом в фейсбуке сообщил штаб ООС.
"В течение текущих суток, 1 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", - говорится в заявлении.
Украинские военные уничтожили два российских танка, 17 систем артиллерии 38 единиц боевой бронированной и 10 – автомобильной техники оккупантов. В небе над Донбассом ПВО сбила семь российских БПЛА.
"В общей сложности за прошлую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили 45 танков, 43 артиллерийские системы, 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, 6 боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитных установки врага. Подразделениями ПВО сбито 6 самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и 2 крылатых ракеты российских оккупантов", - отметили в штабе ООС.
- Ранее оперативное командование "Восход" сообщило , что 1 мая на Востоке Украины ВСУ отразили 5 вражеских атак, уничтожили 57 оккупантов, их БПЛА, артиллерию, БТР и БМП.
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