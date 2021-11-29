В зоне ООС украинский военный получил ранение, оккупанты обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия
С начала суток 29 ноября, по состоянию на 17:00, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим "тишины", два из них - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
В районе Светлодарска и Старогнатовки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
В районе Новоалександровки российские оккупанты били из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Из артиллерии калибра 122 мм враги вели обстрел в сторону Станицы Луганской.
Из минометов калибра 120 мм российские наемники стреляли в сторону Старого Айдара.
В районе Новолуганского оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранение. Его перевезли в медицинское учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.
Украинская армия открывала ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
- Как сообщалось ранее, украинская разведка установила, что Россия направила в ОРДЛО диверсионные и саперные подразделения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.44Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное