В зоне ООС украинский военный получил ранение, оккупанты обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

В районе Светлодарска и Старогнатовки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки российские оккупанты били из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Из артиллерии калибра 122 мм враги вели обстрел в сторону Станицы Луганской.

Из минометов калибра 120 мм российские наемники стреляли в сторону Старого Айдара.

В районе Новолуганского оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранение. Его перевезли в медицинское учреждение, состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинская армия открывала ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Как сообщалось ранее, украинская разведка установила, что Россия направила в ОРДЛО диверсионные и саперные подразделения.

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