В зоне ООС украинский военный подорвался на вражеской мине
В воскресенье, 12 декабря, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку от Талаковки захватчики стреляли из ручных противотанковых гранатометов.
В сторону Крымского россияне били из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Попасной и Катериновки в Луганской области оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате подрыва на вражеском взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Военнослужащий госпитализирован, состояние его здоровья - средней тяжести.
Объединенные силы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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