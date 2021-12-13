В зоне ООС украинский военный подорвался на вражеской мине

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Неподалеку от Талаковки захватчики стреляли из ручных противотанковых гранатометов.



В сторону Крымского россияне били из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Попасной и Катериновки в Луганской области оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В результате подрыва на вражеском взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Военнослужащий госпитализирован, состояние его здоровья - средней тяжести.



Объединенные силы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.