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В зоне ООС украинский военный подорвался на вражеской мине

13 декабря, 2021 понедельник
07:26
война с Россией

В воскресенье, 12 декабря, российские оккупационные войска в районе Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку от Талаковки захватчики стреляли из ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Крымского россияне били из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Попасной и Катериновки в Луганской области оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате подрыва на вражеском взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Военнослужащий госпитализирован, состояние его здоровья - средней тяжести.

Объединенные силы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.


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