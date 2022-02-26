В зоне ООС украинские воины сбили вертолет и штурмовик оккупантов

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели - вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.



Напомним, в Василькове под Киевом украинские силы ПВО сбили Ил-76 с враждебным десантом.

А в Центре противодействия дезинформации, заявили, что с начала полномасштабной российско-украинской войны один украинский летчик уничтожил 6 самолетов РФ, в том числе Су-35.

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