В зоне ООС украинские военные за сутки отбили девять российских атак, уничтожили восемь танков, два самолета и четыре БПЛА

Об этом идет речь в фейсбуке штаба ООС.



"В течение текущих суток, 30 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", - сообщили в заявлении.



ВСУ уничтожили восемь российских танков одну систему артиллерии, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и пять автомобилей врага, в том числе два топливозаправщика. В небе над Донбассом украинская ПВО сбила два самолета Су-25 и четыре беспилотника "Орлан-10".

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