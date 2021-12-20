В зоне ООС травмировались два украинских бойца: подорвались на взрывчатке
В понедельник, 20 декабря, два украинских защитника в зоне ООС получили травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
“С начала суток по состоянию на 11:00 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил травмированы. Воинам оказана домедицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, другого - средней тяжести”, - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что криминогенная ситуация в районе проведения Операции объединенных сил оценивается как стабильная. За минувшие сутки подразделения полиции сводных отрядов проверили 3190 транспортных средств, 3448 человек, выявили 45 административных правонарушений и раскрыли 11 преступлений. Через контрольные пункты въезда-выезда на временно оккупированную территорию проследовали 760 человек, а на подконтрольную Украине территорию прибыло 937 человек.
Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали около 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 59 взрывоопасных предметов.
- Напомним, 19 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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