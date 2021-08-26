В зоне ООС с начала суток сохраняется "тишина"
26 августа, по состоянию на 17:00, нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Сегодня сотрудники ГСЧС разминировали более 6 га территории и передали на уничтожение 134 предмета.
"Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.26Продажа 31.66
- Актуальное
- Важное