В зоне ООС с начала суток сохраняется "тишина"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Сегодня сотрудники ГСЧС разминировали более 6 га территории и передали на уничтожение 134 предмета.



"Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

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