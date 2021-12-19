В зоне ООС с начала суток соблюдается режим прекращения огня

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.



"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.



В штабе отметили, что подразделения ОС контролируют ситуацию и продолжают сдерживать вооруженную агрессию России.

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