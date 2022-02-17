В зоне ООС с начала суток 39 обстрелов украинских позиций: россияне бьют из запрещенного оружия, ранены двое гражданских и военнослужащий, еще один получил боевую травму

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевую травму. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное", - говорится в сообщении.



Также по предварительной информации ранены двое гражданских лиц.



Во время обстрелов россияне повредили линии электропередач в Станице Луганской и здание детского сада, в результате чего три работника получили контузии.



Кроме того, оккупанты открыли огонь из артиллерийских систем по населенному пункту Врубовка и повредили здание местной школы и газопровод.



С начала суток 17 февраля российско-оккупационные войска обстреляли:

Новотошковское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Водяное - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов;

Трудовское - из минометов калибра 82 мм;

Старогнатовку - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Старый Айдар и Марьинку - из минометов калибра 120 мм;

Южное и Майорск - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

Лобачево - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;

Новоселовку Вторую - из противотанковых ракетных комплексов;

Луганское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

Марьинку - из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

Троицкое - из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Попасную - из станковых противотанковых гранатометов;

Зайцево - из автоматических станковых гранатометов;

Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское и Донецкий - из минометов калибра 120 мм;

Новозвановку - из артиллерии калибра 152 мм;

Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов;

Пески - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов;

Гольмовский - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов;

Хрящевку - из артиллерии калибра 122 мм;

Сизое - из артиллерии калибра 122 мм;

Опытное - из минометов калибра 120 мм.

Напомним, в Кремле заявили об усилении "провокационных действий" Украины на Донбассе.

Лиз Трасс заявила, что обвинение Украины в якобы провокациях на Донбассе - откровенная попытка РФ сфабриковать повод для вторжения. Также она заявила, что в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину на нее будут наложены санкции.

Джо Байден заявил, что считает реальным новое вторжение России в Украину в ближайшие несколько дней, и сделает она это под фальшивым флагом

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