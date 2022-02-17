В зоне ООС с начала суток 39 обстрелов украинских позиций: россияне бьют из запрещенного оружия, ранены двое гражданских и военнослужащий, еще один получил боевую травму
17 февраля по состоянию на 16:00 российские оккупационные войска 39 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил, из которых 30 - с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия. Ранены украинский военный и двое гражданских, еще один военный получил боевую травму, трое мирных жителей контужены
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевую травму. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также по предварительной информации ранены двое гражданских лиц.
Во время обстрелов россияне повредили линии электропередач в Станице Луганской и здание детского сада, в результате чего три работника получили контузии.
Кроме того, оккупанты открыли огонь из артиллерийских систем по населенному пункту Врубовка и повредили здание местной школы и газопровод.
С начала суток 17 февраля российско-оккупационные войска обстреляли:
- Новотошковское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- Водяное - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов;
- Трудовское - из минометов калибра 82 мм;
- Старогнатовку - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Старый Айдар и Марьинку - из минометов калибра 120 мм;
- Южное и Майорск - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;
- Лобачево - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов;
- Новоселовку Вторую - из противотанковых ракетных комплексов;
- Луганское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- Марьинку - из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- Троицкое - из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- Попасную - из станковых противотанковых гранатометов;
- Зайцево - из автоматических станковых гранатометов;
- Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское и Донецкий - из минометов калибра 120 мм;
- Новозвановку - из артиллерии калибра 152 мм;
- Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов;
- Пески - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов;
- Гольмовский - из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов;
- Хрящевку - из артиллерии калибра 122 мм;
- Сизое - из артиллерии калибра 122 мм;
- Опытное - из минометов калибра 120 мм.
"Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные подлые действия", - сообщают в штабе ООС.
Украинские военные открывали ответный огонь только в случае угрозы жизни военных, чтобы прекратить обстрелы россиян.
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