В зоне ООС ранили украинского военного
С начала 3 января со стороны российских оккупантов зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
В сторону Светлодарска оккупанты стреляли из автоматических и противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Шумов русские войска совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
Один украинский военный получил ранение. Состояние его здоровья – средней тяжести.
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