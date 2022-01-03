В зоне ООС ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



В сторону Светлодарска оккупанты стреляли из автоматических и противотанковых гранатометов.



В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.



Вблизи Шумов русские войска совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.



Один украинский военный получил ранение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

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