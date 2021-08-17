В зоне ООС ранили украинского военного
На фронте в результате обстрела оккупантов ранен военнослужащий ВСУ
Об этом сообщила пресс-служба ОТУ "Север" в Facebook.
"Ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его доставили в госпиталь, состояние - удовлетворительное.
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