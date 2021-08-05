В зоне ООС ранили украинского военного
4 августа в зоне операции Объединенных сил российские войска 8 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Вблизи Павлополя и Гранитного оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.
У Южного оккупанты дважды стреляли из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Мирного российские войска обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов.
У Новотошковского оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Золотого-4 россияне применяли гранатометы, а также пулеметы и стрелковое оружие.
На Луганщине ВСУ зафиксировали вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.
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В результате обстрелов оккупантов украинский военный получил травмы. Он в больнице. Состояние здоровье- удовлетворительное.
По состоянию на 7 утра, 5 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
У Авдеевки российско-оккупационные войска стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.
Украинские военные открывали огонь.
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