В зоне ООС ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Вблизи Павлополя и Гранитного оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.



У Южного оккупанты дважды стреляли из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе Мирного российские войска обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов.



У Новотошковского оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Неподалеку Золотого-4 россияне применяли гранатометы, а также пулеметы и стрелковое оружие.



На Луганщине ВСУ зафиксировали вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.

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В результате обстрелов оккупантов украинский военный получил травмы. Он в больнице. Состояние здоровье- удовлетворительное.



По состоянию на 7 утра, 5 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.



У Авдеевки российско-оккупационные войска стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.



Украинские военные открывали огонь.