В зоне ООС ранили двух украинских военных
С начала суток российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции Вооруженных сил в зоне ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
В направлении Крымского оккупанты вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя российские войска задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения.
Они находятся в госпитале, состояние их здоровья - удовлетворительное.
"На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.
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