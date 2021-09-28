В зоне ООС ранили двух украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



В направлении Крымского оккупанты вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Вблизи Павлополя российские войска задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.



Двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения.



Они находятся в госпитале, состояние их здоровья - удовлетворительное.



"На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

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