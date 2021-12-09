В зоне ООС ранены двое украинских военных, оккупанты задействовали запрещенное оружие
В четверг, 9 декабря, по состоянию на 17.00 российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил шесть раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Российские оккупанты вели огонь в направлении Шумов из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Новомихайловки враги обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Причепиловки российские наемники дважды открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.
Рядом с Южным оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Недалеко от Станицы Луганской российские оккупационные войска применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.
В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Военных эвакуировали в медицинское учреждение, их состояние – средней тяжести.
Объединенные силы ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенного вооружениями Минскими соглашениями.
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