В зоне ООС ранены двое украинских военных, оккупанты задействовали запрещенное оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Российские оккупанты вели огонь в направлении Шумов из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Новомихайловки враги обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Причепиловки российские наемники дважды открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

Рядом с Южным оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Недалеко от Станицы Луганской российские оккупационные войска применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Военных эвакуировали в медицинское учреждение, их состояние – средней тяжести.

Объединенные силы ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенного вооружениями Минскими соглашениями.