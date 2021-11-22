В зоне ООС ранен украинский военный, оккупанты задействовали запрещенные минометы
С начала суток 22 ноября по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска четырежды нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещенное Минскими соглашениями оружие
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли в направлении Попасной.
Дважды российские оккупационные войска вели огонь в сторону Причепиловки из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Лебединского захватчики били из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ ранен. Раненый находится в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.
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