В зоне ООС ранен украинский военный, оккупанты задействовали запрещенные минометы

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.



Из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли в направлении Попасной.



Дважды российские оккупационные войска вели огонь в сторону Причепиловки из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Вблизи Лебединского захватчики били из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.



В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ ранен. Раненый находится в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.

Напомним, в течение недели 15-21 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины зафиксировало 58 случаев нарушения россиянами режима прекращения огня в районе проведения Операции объединенных сил.

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