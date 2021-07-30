В зоне ООС провели учения по наведению и маскировке мостовой переправы

Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.



"К выполнению задач были привлечены понтонеры одной из инженерных бригад и военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты из состава Объединенных сил", - пишут в ООС.



Отмечается, что во время учений военнослужащие оборудовали переправу через реку, замаскировали ее дымами и обеспечили перемещение техники.



Кроме того, уточняется, что военнослужащие выполнили все нормативы за короткое время, действовали быстро, слаженно, надежно и эффективно. Такие практические занятия позволяют постоянно поддерживать навыки военных инженеров на высоком уровне.

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