В зоне ООС провели учения по наведению и маскировке мостовой переправы
В районе проведения Операции объединенных сил состоялись тактико-специальные занятия по наведению понтонно-мостовой переправы и ее маскировки с помощью аэрозольных дымов
Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.
"К выполнению задач были привлечены понтонеры одной из инженерных бригад и военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты из состава Объединенных сил", - пишут в ООС.
Отмечается, что во время учений военнослужащие оборудовали переправу через реку, замаскировали ее дымами и обеспечили перемещение техники.
Кроме того, уточняется, что военнослужащие выполнили все нормативы за короткое время, действовали быстро, слаженно, надежно и эффективно. Такие практические занятия позволяют постоянно поддерживать навыки военных инженеров на высоком уровне.
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