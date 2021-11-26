В зоне ООС погиб украинский военный, оккупанты задействовали запрещенные минометы
В пятницу, 26 ноября, по состоянию на 17:00 в зоне Операции объединенных сил российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещенное Минскими соглашениями оружие
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Обстрел из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм российские оккупационные войска произвели в направлении Марьинки.
В сторону Новомихайловки захватчики открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Украинская армия открывала ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
- Напомним, украинская разведка сообщила, что на этой неделе на оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных РФ.
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