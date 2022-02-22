В зоне ООС погиб украинский военный, еще один получил раненияеу пяти - боевые травмы

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, еще пятеро - боевые травмы. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья удовлетворительное. Еще один украинский защитник получил ранения несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Известно, что с 12:00 до 20:00 оккупанты совершили 40 обстрелов по населенным пунктам Опытное, Первомайское, Пески, Старогнатовка, Талаковка, Широкино, Счастье, Трехизбенка, Зайцево, Новолуганское, Нью-Йорк, Новоселовка, Лопаскино, Причепиловка, Травневе, Новозвановка, Троицкое, Орехово, Крымское, Новотроицкое, Красногоровка, Ломакино, Водяное, Марьинка, Верхнеторецкое, Каменка.

Всего с начала суток россияне совершили 72 обстрела, применяя реактивные системы залпового огня, вооружение танков, артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, в штабе сообщают об обстреле населенного пункта Счастье из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Россияне били по направлению оккупированного населенного пункта Обозное, использовав 25 снарядов. В Счастье повреждена Луганская ТЭС.

"В населенном пункте Золотое повреждена насосная станция НОД 2, в результате чего без питьевой воды остались более трех тысяч мирных жителей населенного пункта Попасная. Полностью разрушен жилой дом в населенном пункте Водяное. Повреждено хозяйственное здание и имущество агропредприятия "Агродом-2" в населенном пункте Верхнеторецкое. Отсутствует электроснабжение в населенных пунктах Новоселовка 2, Верхнеторецкое и Новогнатовка", - говорится в строительстве.

Кроме того, из Врубовки были эвакуированы 42 семьи - среди них 30 детей школьного возраста и 15 детей дошкольного возраста.

В штабе отмечают, что за последние шесть суток зафиксировано 206 обстрелов по гражданским объектам в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей:

разрушены полностью 2 жилых дома;

повреждены 62 гражданских дома;

получили разрушения 4 учебных заведения;

повреждены 4 автомобиля, гараж;

повреждены 13 объектов важной инфраструктуры, 1 религиозный объект и 1 магазин, уничтожен пешеходный мост между населенными пунктами;

погибло 1 гражданское лицо;

ранены 2 гражданских лица, получили контузию 3 гражданских лица.

В связи с ухудшением ситуации безопасности командование Объединенных сил приняло решение о временном ограничении с 23 февраля посещения районов проведения ООС и населенных пунктов, расположенных в пределах десятикилометровой полосы вдоль линии столкновения, за исключением деятельности международных организаций, осуществляющих передачу гуманитарной помощи .