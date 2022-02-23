В зоне ООС погиб украинский военный, еще один получил боевое травмирование, россияне совершили 59 обстрелов
В среду, 23 февраля, по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил совершили 59 обстрелов, из которых 54 - с применением тяжелого вооружения, в результате действий оккупантов погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Еще одно, боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
С начала суток россияне обстреляли украинские позиции возле:
- пять раз Новотошкивского – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- Золотого – из артиллерии калибра 122 мм;
- дважды Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;
- семь раз Южного – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- четыре раза Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17;
- четыре раза Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Джмиль";
- четырнадцать раз Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1;
- семь раз Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов;
- Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 мм;
- три раза Счастье – из БМ-21 "Град", минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- четыре раза Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;
- пять раз Марьинки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;
- Гранитного – из противотанковых ракетных комплексов.
- Как сообщалось ранее, россияне обстреляли детсад в Зеленополье Донецкой области, в Николаевке от разрыва снаряда ранена мирная жительница.
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