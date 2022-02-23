В зоне ООС погиб украинский военный, еще один получил боевое травмирование, россияне совершили 59 обстрелов

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Еще одно, боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.



С начала суток россияне обстреляли украинские позиции возле:

пять раз Новотошкивского – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Золотого – из артиллерии калибра 122 мм;

дважды Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;

семь раз Южного – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17;

четыре раза Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Джмиль";

четырнадцать раз Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1;

семь раз Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов;

Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 мм;

три раза Счастье – из БМ-21 "Град", минометов калибра 120 мм и 82 мм;

четыре раза Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

пять раз Марьинки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

Гранитного – из противотанковых ракетных комплексов.

Как сообщалось ранее, россияне обстреляли детсад в Зеленополье Донецкой области, в Николаевке от разрыва снаряда ранена мирная жительница.