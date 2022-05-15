В зоне ООС оккупанты за сутки обстреляли 23 населенных пункта, а ВСУ сбили два вертолета РФ
На Луганщине и Донетчине 15 мая ВСУ отбили 17 атак, сбили два вертолета, а россияне обстреляли 32 жилых дома в 23 населенных пунктах
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в фейсбуке .
В зоне ООС россияне применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
"Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома. Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои", - отметили в ВСУ
В течение 15 мая украинские военные уничтожили:
- 3 танка;
- 1 артиллерийская система;
- 6 единиц боевой бронированной техники;
- 1 вражеский автомобиль.
Подразделения ПВО сбили два российских вертолета Ка-52 и Ми-28 и пять беспилотников "Орлан-10".
"В целом за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 93 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 реактивная система залпового огня), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одну зенитную установку. Подразделениями ПВО сбиты 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов", - отметили в штабе ООС.
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