В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного
С начала суток 14 февраля по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный
Об этом сообщает прессштаб ООС.
Неподалеку Трехизбенки захватчики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинки они задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
- Напомним, 11 февраля россияне в зоне ООС ранили украинского военного.
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