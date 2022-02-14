В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает прессштаб ООС.



Неподалеку Трехизбенки захватчики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.



Вблизи Марьинки они задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.



Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника.



Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.



В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Напомним, 11 февраля россияне в зоне ООС ранили украинского военного.