В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Из станковых противотанковых гранатометов захватчики вели огонь в направлении Зайцева.

В районе Верхнеторецкого оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Шумов российские оккупационные войска били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранение. Его эвакуировали в больницу, состояние его здоровья удовлетворительное.