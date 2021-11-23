В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного
С начала суток 23 ноября по состоянию на 17:00 российские войска в зоне проведения Операции объединенных сил трижды нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Из станковых противотанковых гранатометов захватчики вели огонь в направлении Зайцева.
В районе Верхнеторецкого оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Шумов российские оккупационные войска били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранение. Его эвакуировали в больницу, состояние его здоровья удовлетворительное.
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